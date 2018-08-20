Temizlikte bor atağı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük programda açıkladığı Borlu Temizlik Üretimi Tesisi'nin yıllık üretim kapasitesinin 30 bin tona çıkarılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Bununla birlikte bordan sıvı, bulaşık temizleme ve elde yıkama gibi 3 yeni temizlik ürünü elde edilmesi için de Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verildi.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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