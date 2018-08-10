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devrede

PTT POS devrede
PTT AŞ tarafından Bank'ın üye işyerlerinde Pttkart, diğer banka kartları ve kredi kartlarının geçerli olacağı PTT POS cihazı kullanma imkanı sağlandı. PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre; PTT Üye İşyeri Sistemi ile üye işyerlerinden hesap işletim ücreti alınmayacak, üye işyerlerine uygun bloke gün sayıları ve komisyon oranları sunulacak. Ayrıca, PTT ürünlerinde üye işyerlerine yönelik kampanyalar, indirimler düzenlenecek. EFTPOS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların satışı için özel kampanyalar yapılması gibi uygulamalar avantajlar arasında yer alacak.
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