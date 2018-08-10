PTT POS devrede

PTT AŞ tarafından PTTBank'ın üye işyerlerinde Pttkart, diğer banka kartları ve kredi kartlarının geçerli olacağı PTT POS cihazı kullanma imkanı sağlandı. PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre; PTT POS Üye İşyeri Sistemi ile üye işyerlerinden hesap işletim ücreti alınmayacak, üye işyerlerine uygun bloke gün sayıları ve komisyon oranları sunulacak. Ayrıca, PTT ürünlerinde üye işyerlerine yönelik kampanyalar, indirimler düzenlenecek. EFTPOS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların satışı için özel kampanyalar yapılması gibi uygulamalar avantajlar arasında yer alacak.
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.