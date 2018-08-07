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İşsize ödeme kolaylığı

İşsiz kalanlar aylık bin 611 liraya varan maaşından daha kolay yararlanabilecek, kesintisiz 120 gün şartı esnetilecek

İşsize ödeme kolaylığı
İşsizlik maaşı almak kolaylaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programında 'işsizlik ödeneğinden hak kazanma şartlarının esnetileceği' de yer aldı. Halen sı kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. Edinilen bilgiye göre, maaş almak için gerekli 'son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı'nda değişiklik planlanıyor. Değişikliğin bu kısımda yapılacağı ve 'sürekli çalışmış olma' şartının yeniden tanımlanacağı ifade ediliyor.

10 AY MAAŞ İMKANI
İş akdi devam ediyorsa devamsızlığın istisna olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, "Hizmet akdi devam etmesine karşın, son 120 günlük dönemde devamsızlık ettiği gerekçesiyle Kurumu'na eksik gün bildirilenler işsizlik ödeneği alamıyordu. Bu düzenleme ile artık hak kazanabilecekler" diyor. nın süresi, prim ödenen gün sayısına göre değişiyor. Maaşlar 6 ay ile 10 ay arasında değişen sürelerde ödeniyor.
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