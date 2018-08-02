Aktiflerini % 29 artırdı

2018 ikinci çeyrek verilerine ilişkinaçıklamalarda bulundu. ZiraatKatılım'ın toplam aktiflerinin 2017sonuna görearttığını belirtenÖzdemir, 2018'in ikinci çeyreğininet kâr ile kapattıklarınıifade etti. Toplam aktiflerin 18.4 milyarTL'yi aştığını ifade eden Özdemir,"Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 25artışla 14.6 milyar TL'ye ulaşırken,sektörlere sağlanan nakdi ve gayrinakdi finansman toplamı 23.6 milyar TLseviyesinde gerçekleşti" dedi.