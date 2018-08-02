Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, 2018 ikinci çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ziraat Katılım'ın toplam aktiflerinin 2017 sonuna göre yüzde 29 arttığını belirten Özdemir, 2018'in ikinci çeyreğini 151 milyon TL net kâr ile kapattıklarını ifade etti. Toplam aktiflerin 18.4 milyar TL'yi aştığını ifade eden Özdemir, "Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 25 artışla 14.6 milyar TL'ye ulaşırken, sektörlere sağlanan nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 23.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti" dedi.
Aktiflerini % 29 artırdı
Etiketler: Ziraat Katılım
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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