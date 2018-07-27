Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta sektörünün, ülke ekonomisine büyük fonlar yaratarak finans sektörü içinde önemli bir fonksiyona sahip olması gerektiğini söyledi. Pamukçu, "Bu da ülkemizde ancak sigorta farkındalığının artmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, sigorta bilincinin yaygınlaştırılması için uygulanabilirliği olan zorunlu sigortaların hayata geçirilmesi çok önemli" dedi. Pamukçu, zorunlu poliçelerin takibinin yapılması ve sağlam kontrol mekanizmalarının kurulması gerektiğini vurguladı.
Zorunlu sigortalar farkındalığı artırır
Etiketler: Türk Nippon , sigorta , Türkiye
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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