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Zorunlu lar farkındalığı artırır

Zorunlu sigortalar farkındalığı artırır
Türk Nippon Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta sektörünün, ülke ekonomisine büyük fonlar yaratarak finans sektörü içinde önemli bir fonksiyona sahip olması gerektiğini söyledi. Pamukçu, "Bu da ülkemizde ancak sigorta farkındalığının artmasıyla mümkün olacaktır. gibi gelişmekte olan ülkelerde, sigorta bilincinin yaygınlaştırılması için uygulanabilirliği olan zorunlu sigortaların hayata geçirilmesi çok önemli" dedi. Pamukçu, zorunlu poliçelerin takibinin yapılması ve sağlam kontrol mekanizmalarının kurulması gerektiğini vurguladı.
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