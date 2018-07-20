Kamuda iş ve kariyer fırsatı

Hükümet kamuda emekliliği artırmak için yeni teşvikler yaşama geçirmeye hazırlanırken, devlette kariyer kapıları da sonuna kadar açıldı. Ekonomiden savunmaya, eğitimden diplomasiye kadar birçok alanda hem yeni iş hem de yükselme imkanı getirildi. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 8 başkanlıkta uzman kadrolara atanma hakkı verilen kariyer meslek mensupları atanabilecek. Sosyoloji, psikoloji mezunları da kaymakam olabilecek. Ayrıca sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri mezunu olup 5 alanda lisansüstü eğitim yapanlar da bu haktan yararlanabilecek. Öğretmenlerin kariyer mesleklerine atanmasının önü açıldı. 8 yıllık hizmeti olan öğretmenler yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer yardımcısı ve stajyer kontröler olarak atanabilecek. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi uluslararası programlarda gençlere iş fırsatları yaratacak. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkanlar sağlayacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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