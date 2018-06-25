Türkiye’yi geleceğe taşıyacak sistem

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümet sisteminde ekonominin rotasını 'üretim, finans, ticaret' olarak açıkladı. Türkiye, yeni hükümet sisteminde 'dev ekonomi, dijital dönüşüm, bilimsel atılım, lider ülke ve sosyal devlet' vizyonuyla yola çıkarak ekonomide tarihi bir dönüşüme imza atacak. Ekonomide bakanlık sayısı 3'e düşürülerek yönetim sadeleştirilirken, 'İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm' olmak üzere 4 ofis kuruluyor. Ekonomi politikalarına yön verecek bu ofisler doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı çalışacak, hiçbir bürokratik engele takılmayacak. Türkiye, 25 Haziran sabahından itibaren bağımsız enerjiden bilgi üretimine, uzay çalışmalarından gelir adaletine, üretim üssünden refaha kadar birçok alanda tarihi hamlelere sahne olacak.
YÖNETİM SADELEŞİYOR
Cumhurbaşkanlığı teşkilat şemasında 'netlik ve büyüme odaklılık' çerçevesiyle hazırlanan yeni yapıda ekonomi yönetimi sadeleştiriliyor. 'Daha az bürokrasi, daha hızlı karar alma süreçleri' vizyonuyla bürokraside kademeler azalıyor. Yeni hükümet sisteminde mevcutta doğrudan ekonomi yönetimini omuzlayan 6 bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırıldı. Yeni sistemde ekonomi ayağına Ekonomi Politikaları Kurulu yön verecek. Bu kurullar doğrudan Cumhurbaşkanı ile birebir çalışacak. Kurullara; iş dünyasından, üniversitelerden, kültür ve sanat, teknoloji, bilim, ekonomi, dış politika gibi alanlarda uzman kişiler politika inşa süreçlerine dahil edilecek.
ÖNCELİK EKONOMİDE
Cumhurbaşkanlığı'nca ekonomideki öncelikler 5 başlıkta şöyle sıralandı: DEV EKONOMİ: Kalkınma, finans merkezi, gıda, sanayi, yatırım, ihracat, turizm. DİJİTAL DÖNÜŞÜM: Siber güvenlik, teknoloji, yapay zeka, büyük veri, uzay çalışmaları. BİLİMSEL ATILIM: Ar-Ge, eğitim, bilgi üretimi, yetenek yönetimi, yenilik. LİDER ÜLKE: İleri demokrasi, hızlı adalet, bağımsız enerji, üretim üssü, çevre, güçlü diplomasi, adil dünya. SOSYAL DEVLET: İstihdam, toplumsal huzur, refah, aile, gelir adaleti.
GELİRLER ARTACAK YOKSULLUK BİTECEK
HÜKÜMET, seçimlerin ardından sosyal koruma alanlarını şu adımlarla güçlendirecek:
● Sosyal yardım kartı verilen hane sayısı 4 milyona çıkacak.
● 6.7 milyon vatandaşın 8 milyarlık sosyal güvenlik primini devlet karş��lamaya devam edecek.
● 2 milyon öğrenciye 12 milyar liralık kredi ve burs verilecek.
● Cihaza bağlı olan vatandaşların elektrik giderini devlet karşılayacak.
● Şehir dışından gelen yoksul hastaların refakatçilerine konaklama imkanı sağlanacak.
● Yaklaşık 1.2 milyon 65 yaş üstü yaşlı, bakıma ihtiyacı olan engelli ve yakınlarına yıl sonuna kadar 6 milyarlık destek verilecek.
● Geliri düşük hamilelerin hastane faturasını devlet karşılayacak. İşini kaybeden kadınlara 1 milyarlık yardım yapılacak.
● Yıl sonuna kadar dar gelirli vatandaşlara yaklaşık 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak.
● Alt, orta gelir grubuna konut kredilerinde indirim sağlanacak.
● Toplam 3 milyon haneye sosyal yardım götürülecek.
4 ÖNEMLİ OFİS
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi olmak üzere 4 ofis kurulacak. Bu ofisler hiçbir bürokratik engele takılmadan cumhurbaşkanının öncelikleri doğrultusunda projeleri yönetecek ve çalışmalar gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı çatısı altında kurulacak 'Yatırım Ofisi' ile büyük yatırımlar desteklenerek Türkiye cazibe merkezi haline getirilecek. 'Finans Ofisi' ile İstanbul Dünya Finans Merkezi Projesi yürütülecek. 'Dijital Dönüşüm Ofisi' ile evrak yükü azalacak. Devlet hızlanacak. Siber güvenlik, büyük veri analizi, yapay zeka çalışmaları koordine edilecek. 'İnsan Kaynakları Ofisi' ile yeteneklerin keşfi sağlanacak. Kamunun performansı artırılacak. Yeni dönemde bütçeyi Cumhurbaşkanlığı hazırlayacak. 'Strateji ve Bütçe Başkanlığı' ile bütçe disiplini pekiştirilecek. Bütçe yönetimi daha verimli hale getirilecek, bütçe yapımı daha etkin şekilde yürütülecek.
KURUMLAR YER DEĞİŞTİRİYOR
Ekonomiden sorumlu başbakanlık yardımcılığı görevi lağvedilirken, Hazine ve Maliye'nin birleşmesiyle birlikte birçok kurumun da yeri değişiyor. Kalkınma Bakanlığı'na bağlı faaliyet yürüten yatırım programları, ekonomik modelleme-stratejik araştırmalar, dış ekonomik ilişkiler başta olmak üzere bazı müdürlükler bu bakanlığa bağlanacak. Vergi Denetim Kurulu, Özelleştirme İdaresi, Milli Piyango gibi kurumların mevcut yapısı korunacak. Hazine'ye bağlı bulunan Sigorta Genel Müdürlüğü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bağlanacak. Yine Hazine Müsteşarlığı çatısı altında bulunan Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlanacak. Merkez Bankası başta olmak üzere SPK, BDDK, TÜBİTAK, TAİ gibi kritik rol üstlenen kurumların özerk yapıları korunacak.
İNSAN KAYNAKLARINA 6 AYAKLI MODEL
Cumhurbaşkanlığı, güçlü Türkiye'nin inşasını omuzlayacak insan kaynakları modelini netleştirdi. Türkiye'yi 2 trilyon dolarlık ekonomiye yetenekli ve donanımlı kadrolar taşıyacak. Cumhurbaşkanlığı teşkilat şemasına göre, yeni personel yapılanması 6 ayaktan oluşacak. Buna göre, ilk kez Türkiye'nin insan kaynakları envanteri çıkarılacak. 2 trilyon dolarlık ekonomi için insan kaynakları etkin ve verimli kullanılacak. Genç yetenek projeleri başlatılacak. Tersine beyin göçü projeleri sistemli hale getirilecek. Vatandaşın memnuniyetini artıracak programlar başlatılacak. İnsan Kaynakları Ofisi ile memurların performansı artırılacak.
YÖNETİM SADELEŞİYOR
Cumhurbaşkanlığı teşkilat şemasında 'netlik ve büyüme odaklılık' çerçevesiyle hazırlanan yeni yapıda ekonomi yönetimi sadeleştiriliyor. 'Daha az bürokrasi, daha hızlı karar alma süreçleri' vizyonuyla bürokraside kademeler azalıyor. Yeni hükümet sisteminde mevcutta doğrudan ekonomi yönetimini omuzlayan 6 bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırıldı. Yeni sistemde ekonomi ayağına Ekonomi Politikaları Kurulu yön verecek. Bu kurullar doğrudan Cumhurbaşkanı ile birebir çalışacak. Kurullara; iş dünyasından, üniversitelerden, kültür ve sanat, teknoloji, bilim, ekonomi, dış politika gibi alanlarda uzman kişiler politika inşa süreçlerine dahil edilecek.
ÖNCELİK EKONOMİDE
Cumhurbaşkanlığı'nca ekonomideki öncelikler 5 başlıkta şöyle sıralandı: DEV EKONOMİ: Kalkınma, finans merkezi, gıda, sanayi, yatırım, ihracat, turizm. DİJİTAL DÖNÜŞÜM: Siber güvenlik, teknoloji, yapay zeka, büyük veri, uzay çalışmaları. BİLİMSEL ATILIM: Ar-Ge, eğitim, bilgi üretimi, yetenek yönetimi, yenilik. LİDER ÜLKE: İleri demokrasi, hızlı adalet, bağımsız enerji, üretim üssü, çevre, güçlü diplomasi, adil dünya. SOSYAL DEVLET: İstihdam, toplumsal huzur, refah, aile, gelir adaleti.
GELİRLER ARTACAK YOKSULLUK BİTECEK
HÜKÜMET, seçimlerin ardından sosyal koruma alanlarını şu adımlarla güçlendirecek:
● Sosyal yardım kartı verilen hane sayısı 4 milyona çıkacak.
● 6.7 milyon vatandaşın 8 milyarlık sosyal güvenlik primini devlet karş��lamaya devam edecek.
● 2 milyon öğrenciye 12 milyar liralık kredi ve burs verilecek.
● Cihaza bağlı olan vatandaşların elektrik giderini devlet karşılayacak.
● Şehir dışından gelen yoksul hastaların refakatçilerine konaklama imkanı sağlanacak.
● Yaklaşık 1.2 milyon 65 yaş üstü yaşlı, bakıma ihtiyacı olan engelli ve yakınlarına yıl sonuna kadar 6 milyarlık destek verilecek.
● Geliri düşük hamilelerin hastane faturasını devlet karşılayacak. İşini kaybeden kadınlara 1 milyarlık yardım yapılacak.
● Yıl sonuna kadar dar gelirli vatandaşlara yaklaşık 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak.
● Alt, orta gelir grubuna konut kredilerinde indirim sağlanacak.
● Toplam 3 milyon haneye sosyal yardım götürülecek.
4 ÖNEMLİ OFİS
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi olmak üzere 4 ofis kurulacak. Bu ofisler hiçbir bürokratik engele takılmadan cumhurbaşkanının öncelikleri doğrultusunda projeleri yönetecek ve çalışmalar gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı çatısı altında kurulacak 'Yatırım Ofisi' ile büyük yatırımlar desteklenerek Türkiye cazibe merkezi haline getirilecek. 'Finans Ofisi' ile İstanbul Dünya Finans Merkezi Projesi yürütülecek. 'Dijital Dönüşüm Ofisi' ile evrak yükü azalacak. Devlet hızlanacak. Siber güvenlik, büyük veri analizi, yapay zeka çalışmaları koordine edilecek. 'İnsan Kaynakları Ofisi' ile yeteneklerin keşfi sağlanacak. Kamunun performansı artırılacak. Yeni dönemde bütçeyi Cumhurbaşkanlığı hazırlayacak. 'Strateji ve Bütçe Başkanlığı' ile bütçe disiplini pekiştirilecek. Bütçe yönetimi daha verimli hale getirilecek, bütçe yapımı daha etkin şekilde yürütülecek.
KURUMLAR YER DEĞİŞTİRİYOR
Ekonomiden sorumlu başbakanlık yardımcılığı görevi lağvedilirken, Hazine ve Maliye'nin birleşmesiyle birlikte birçok kurumun da yeri değişiyor. Kalkınma Bakanlığı'na bağlı faaliyet yürüten yatırım programları, ekonomik modelleme-stratejik araştırmalar, dış ekonomik ilişkiler başta olmak üzere bazı müdürlükler bu bakanlığa bağlanacak. Vergi Denetim Kurulu, Özelleştirme İdaresi, Milli Piyango gibi kurumların mevcut yapısı korunacak. Hazine'ye bağlı bulunan Sigorta Genel Müdürlüğü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bağlanacak. Yine Hazine Müsteşarlığı çatısı altında bulunan Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlanacak. Merkez Bankası başta olmak üzere SPK, BDDK, TÜBİTAK, TAİ gibi kritik rol üstlenen kurumların özerk yapıları korunacak.
İNSAN KAYNAKLARINA 6 AYAKLI MODEL
Cumhurbaşkanlığı, güçlü Türkiye'nin inşasını omuzlayacak insan kaynakları modelini netleştirdi. Türkiye'yi 2 trilyon dolarlık ekonomiye yetenekli ve donanımlı kadrolar taşıyacak. Cumhurbaşkanlığı teşkilat şemasına göre, yeni personel yapılanması 6 ayaktan oluşacak. Buna göre, ilk kez Türkiye'nin insan kaynakları envanteri çıkarılacak. 2 trilyon dolarlık ekonomi için insan kaynakları etkin ve verimli kullanılacak. Genç yetenek projeleri başlatılacak. Tersine beyin göçü projeleri sistemli hale getirilecek. Vatandaşın memnuniyetini artıracak programlar başlatılacak. İnsan Kaynakları Ofisi ile memurların performansı artırılacak.
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