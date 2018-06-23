Thy bin pilot alacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, İstanbul Yeni Havalimanı'na geçtiklerinde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacağını belirterek, "Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu andaki hedefimiz" dedi. THY Pilot İstihdamı Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Çay, pilotların yaklaşık 25 bin lira maaşla işe başladıklarını belirtti. THY'de pilot olmaya hak kazanan adayların 2 yıllık eğitime gönderildiğini dile getiren Çay, "Eğitim sürecinde bu arkadaşlarımızı konaklaması, ihtiyaçlarının yanı sıra cüzi bir miktar da olsa maddi olarak destekliyoruz. Eğitim sonucunda arkadaşlar, filomuzda pilot olarak uçabiliyor. Yer dersleri, simülatör eğitimleri var. Ondan sonra tek motorlu uçaklarla eğitimleri var. En sonunda jet motorları dediğimiz uçaklarla da eğitimleri sürüyor" diye konuştu. Çay, yaklaşık bin pilot alacaklarını, bunun için öncelikle adaylara kendi uçuş okullarında eğitim vereceklerini söyledi.
THY'nin Yeşilköy'deki Uçuş Eğitim Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Çay ve pilot adayları katıldı.
THY'nin Yeşilköy'deki Uçuş Eğitim Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Çay ve pilot adayları katıldı.
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