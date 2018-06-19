Enerji ve madencilik sektörlerinde Mayıs ayında 73 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Mayıs'ta tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde toplam 713 proje yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Bu dönemde enerji ve madencilik sektörlerinde 73 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 1 milyar 669 milyon lira olarak hesaplandı.
Enerjide 73 projeye teşvik
Etiketler: ekonomi bakanlığı , enerji
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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