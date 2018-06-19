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de 73 projeye teşvik

Enerjide 73 projeye teşvik
Enerji ve madencilik sektörlerinde Mayıs ayında 73 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. verilerine göre, Mayıs'ta tarım, imalat, hizmet, ve madencilik sektörlerinde toplam 713 proje yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Bu dönemde enerji ve madencilik sektörlerinde 73 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 1 milyar 669 milyon lira olarak hesaplandı.
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