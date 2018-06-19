Bu yılın ilk 5 ayında tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 579 milyon 856 bin adet oldu. Söz konusu 'bozuklukların' değeri ise 249 milyon 244 bin 540 lira olarak hesaplandı. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 179 milyon 760 bin adet 1 lira, 70 milyon 218 bin adet 50 kuruş, 78 milyon 264 bin adet 25 kuruş, 73 milyon 524 bin adet 10 kuruş, 141 milyon 906 bin adet 5 kuruş, 36 milyon 184 bin adet 1 kuruş dolaşıma verildi.
249 milyonluk bozukluk cepte
Etiketler: bozuk , madeni para
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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