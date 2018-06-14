Marketler, Ramazan'da zam düğmesine bastı. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayının ikinci yarısında markette 41, üreticide 33 ürünü takip ettiklerini bildirerek, "Markette 8 üründe fiyat değişmezken, 21 üründe fiyat artışı, 12 üründe fiyat azalışı; üreticide 17 üründe fiyat değişmezken, 6 üründe fiyat artışı, 10 üründe ise fiyat azalışı görüldü" dedi. Markette en fazla fiyat artışının yüzde 12.17 ile kuru soğanda olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu fiyat artışını yüzde 9.76 ile patatesin, yüzde 8.31 ile çileğin takip ettiğini belirtti. Üretici ile market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 377.38 ile karpuzda görüldüğüne değinen Bayraktar, şöyle devam etti: "Fiyat farkı sırasıyla, elmada yüzde 339.57, kabakta yüzde 320.32, maydanozda yüzde 284.62, kırmızı mercimekte yüzde 259.64 oldu."
Market farkı!
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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