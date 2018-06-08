Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanılmayan eski stat alanlarının 'Millet Bahçesi' olacağını açıklamasının ardından TOKİ'ye ait 54 bin metrekarelik eski Eskişehir stat alanının Millet Bahçesi yapılmasına karar verildi. TOKİ, araziyi bir protokolle Türk Dünyası Vakfı'na devretti. Protokolün imza törenine TOKİ Başkanı Ergün Turan, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Eskişehir Valisi Özdemir Çalacak katıldı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Eskişehir Millet Bahçesi'nin inşa sürecinde TOKİ'nin teknik destek sağlayacağını, stadın yıkımını ise Eskişehir Valiliği ile işbirliği içinde yapacaklarını açıkladı. Millet Bahçeleri projesinin yaşadığı kente dair endişe duyan vatandaşlar için devrim niteliğinde bir karar olduğunu ifade eden Turan, "Millet Bahçeleri projeleri Türkiye'de şehircilik anlayışında yeni bir süreç başlatacak. Artık şehri sadece binalar olarak değil, sosyal donatı alanları, yeşil alanları ile tüm ihtiyaçlara yanıt veren, mahalle fikri etrafında sosyal ve kültürel gelişime zemin hazırlayan ve merkezinde bina değil, insan olan bir bakış açısı getirmiştir" dedi.
Eskişehir Stadı Millet Bahçesi oluyor
Etiketler: Eskişehir , Recep Tayyip Erdoğan , millet bahçesi , TOKİ , Millet Bahçeleri , Türkiye , Cumhurbaşkanı
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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