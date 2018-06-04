'Bedava tatil kazandınız' mesajıyla başlayan devre mülk dolandırıcılığında mağdur sayısı gün geçtikçe artıyor. Devre Mülk ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Veysel Saltan, "150 bin mağdur olduğunu tahmin ediyoruz. 60 bin kişinin tapusu var. İcralık olanlar var, senetli, sözleşmeli olanlar var" dedi. Vatandaşların verilen sözlerin yerine bambaşka durumlarla karşılaştığını belirten Saltan, "Her bedava denilene kanılmasın" uyarısı yaptı. Devre mülk mağduru Hülya Kurt da şunları söyledi: "Bize 'Yerinizi 1 yıl sonra satacağız' dediler. 3 yıldır satılmadı. 'Aylık 3 bin lira kira geliriniz olacak' dediler, olmadı. Mülkleri 4+1, 2+1 şeklinde anlattılar. Meğerse bu kişi sayısıymış. 4+1 aldım ama 2+1 kişilik küçük oda verdiler. Ücret farkını da ödemediler. 60 bin lira ödedim, karşılığını göremedim."
Devre mülk vurgunu
‘Bedava tatil kazandınız’ mesajıyla başlayan devre mülk vurgunundan 150 bin mağdur çıktı. Mağdurlar, ‘4+1 diye sattılar, oda değil kişi sayısıymış. Üstelik tapu da yok’ diye isyan etti
Etiketler: devre mülk
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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