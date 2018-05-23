Vestel Elektronik, Avrupa Patent Ofisi'ne en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketi oldu. 2017'de 408 patent başvurusu yapan Vestel Elektronik, dünya devlerini geride bırakarak listede ilk 50 arasında yer aldı. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Türkiye'yi en yeni teknolojilerle tanıştıran ilk marka olma hedefiyle çalışıyoruz. Bütçemizin önemli bir kısmını Ar-Ge'ye ayırıyoruz. Bin 600 kişiyi aşkın Ar-Ge ekibimiz ve 8 Ar-Ge merkezimiz Vestel'i ileri taşıyacak değerler" dedi.
Vestel patentte ilk 50’ye girdi
Etiketler: Vestel Elektronik , AR-GE , Türkiye
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
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