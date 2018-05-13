Kamu bankalarından milli duruş dersi

24 Haziran seçimleri öncesinde kur üzerinden yapılmaya çalışılan kriz algısına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verilen 'kararlı mücadele' mesajına, kamu bankaları tüm cephaneleri ile katılırken, kâr rekoru kıran özel bankaların da harekete geçmesi bekleniyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyarlık kârdan fedakarlık ederek, "önceliğimiz Türkiye" mesajını veren kamu bankaları, konut kredisindeki son faiz indirimi ile de en aza 650 milyon liralık gelirden vazgeçmiş oldu. yılın ilk çeyreğinde yerli özellerin kârı yüzde 5 milyar 158 milyon liraya çıkarken geçti. Kamu bankalarının kârı ise yüzde 23 azaldı.
Etiketler: banka , Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye , Cumhurbaşkanı , İlk çeyrek , kamu
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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