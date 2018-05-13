;
Yol Durumu
  1. Almadığınız haklar için imza atmayın
  2. Çinliler’in gözü Kapadokya'da

larından milli duruş dersi

Kamu bankalarından milli duruş dersi
24 Haziran seçimleri öncesinde kur üzerinden yapılmaya çalışılan kriz algısına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verilen 'kararlı mücadele' mesajına, ları tüm cephaneleri ile katılırken, kâr rekoru kıran özel bankaların da harekete geçmesi bekleniyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyarlık kârdan fedakarlık ederek, "önceliğimiz Türkiye" mesajını veren kamu bankaları, konut kredisindeki son faiz indirimi ile de en aza 650 milyon liralık gelirden vazgeçmiş oldu. yılın ilk çeyreğinde yerli özellerin kârı yüzde 5 milyar 158 milyon liraya çıkarken geçti. Kamu bankalarının kârı ise yüzde 23 azaldı.

Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar