;
Yol Durumu
  1. Teknolojik KOBİ’ye yüksek faiz desteği
  2. Kur saldırısına zirve tokadı

Uçan taksi göründü

Uçan taksi göründü
UBER'in 2020'de gökyüzündeki yerini alması için yoğun mesai harcadığı hava taksisinin tasarım modelleri ilk kez göründü. Prototip olan uçan taksiler, Los Angeles'ta düzenlenen Uber Elevate Summit konferansında sergilendi. Devasa bir drone modeline benziyen uçan taksinin 2020 yılında kullanıma girmesi bekleniyor. Bu arada Uber ile ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (), 'deki şehirlerin semalarında uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı. NASA'dan yapılan açıklamada, ile uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşıldığı ve NASA'nın, dağıtım amacıyla kullanılan insansız hava araçlarını () da içeren 'şehir hava devinim' araçları için simülasyonlara başlayacağı belirtildi.
Etiketler: , , , ,
  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ