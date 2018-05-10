UBER'in 2020'de gökyüzündeki yerini alması için yoğun mesai harcadığı hava taksisinin tasarım modelleri ilk kez göründü. Prototip olan uçan taksiler, Los Angeles'ta düzenlenen Uber Elevate Summit konferansında sergilendi. Devasa bir drone modeline benziyen uçan taksinin 2020 yılında kullanıma girmesi bekleniyor. Bu arada Uber ile ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'deki şehirlerin semalarında uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı. NASA'dan yapılan açıklamada, Uber ile uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşıldığı ve NASA'nın, dağıtım amacıyla kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) da içeren 'şehir hava devinim' araçları için simülasyonlara başlayacağı belirtildi.
Uçan taksi göründü
Etiketler: NASA , Los Angeles , İHA , ABD , Uber
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
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