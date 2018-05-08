;
Yol Durumu
  1. Kiraz 150’den 5 liraya düştü
  2. Adalet Bakanlığı’na 15 bin yeni personel

a gidene imkanı

Kursa gidene gelir imkanı
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 4 bini aşkın a devam eden kursiyerlerin ürettikleri mal ve hizmetlerin satışından pay alabilmesinin önü açılıyor. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'nci maddesine ek fıkra ekleniyor. Söz konusu düzenleme kapsamında faaliyet gösteren kurslar, programlarının içeriğine uygun eğitim personeli ve kursiyerlerin katılımıyla bedeli karşılığı mal ve hizmet üretiminde bulunabilecek. Böylece kurslarda çalışanlarla kurumlardan eğitim alan kursiyerler kazanç elde edebilecek.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar