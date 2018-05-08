Kursa gidene gelir imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 4 bini aşkın kursa devam eden kursiyerlerin ürettikleri mal ve hizmetlerin satışından pay alabilmesinin önü açılıyor. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'nci maddesine ek fıkra ekleniyor. Söz konusu düzenleme kapsamında faaliyet gösteren kurslar, programlarının içeriğine uygun eğitim personeli ve kursiyerlerin katılımıyla bedeli karşılığı mal ve hizmet üretiminde bulunabilecek. Böylece kurslarda çalışanlarla kurumlardan eğitim alan kursiyerler kazanç elde edebilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , kurs , gelir
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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