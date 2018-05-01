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hattı kıyımızda

Türkakım hattı kıyımızda
Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından dün itibarıyla kıyısına ulaştı. Böylece 'ın Türkiye'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının derin deniz kesimi tamamlanmış oldu. Rus şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, "TürkAkım başarıyla hayata geçiriliyor. 7 Mayıs 2017'den bu yana bin 161 kilometre boru döşendi. TürkAkım, Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğine tartışılmaz bir katkı yapacak" dedi. Sisteme gaz verme işlemi Aralık 2019 tarihinde başlayacak.
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