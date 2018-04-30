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1 milyonu devirdi

, 4 ayda 1 milyon barajını aştı. Rus ve Alman turist sayısında sevindirici rakamların görüldüğü Antalya inde, itibariyle geçen yıla göre yüzde 41’lik artış yakalandı

1 milyonu devirdi
Turizmde 2018 yılı rekorlara sahne olacak. Kültür ve Bakanı Numan Kurtulmuş'un açıklamasına göre; 'ye gelen toplam sayısı 5 milyonu aşarken, bunun 1 milyondan fazlası Antalya'yı ziyaret etti. 'ya tarihi itibariyle gelen turist sayısı 1 milyon 9 bin 962'ye ulaştı. Mülki İdare Amirliği verilerine göre, Antalya Havalimanı'na iniş yapan turist sayısı 1 Ocak-26 Nisan tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. 26 Nisan'a kadarki süreçte ziyaretçi sayısı Antalya'nın en çok turist ağırladığı yıllardan 2015'i de yakaladı. 2015'in aynı döneminde 1 milyon 98 bin turist gelmişti. Sadece Nisan'a bakıldığında ise geçen yıla göre yüzde 37'lik artış gerçekleşti. Bu ayın ilk haftasında ise yüzde 88'e kadar yükselen rekor artışlar gözlendi. Hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın en önemli iki ana pazarı olan ve 'dan gelen turist sayısında yüzde 50'nin üzerinde artış görüldü. Mart sonu itibariyle açıklanan verilere göre; Almanya'dan yüzde 76, Rusya'dan ise yüzde 51 düzeyinde artış gerçekleşti.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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