Turizmde 2018 yılı rekorlara sahne olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açıklamasına göre; Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı 5 milyonu aşarken, bunun 1 milyondan fazlası Antalya'yı ziyaret etti. Antalya'ya 27 Nisan tarihi itibariyle gelen turist sayısı 1 milyon 9 bin 962'ye ulaştı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, Antalya Havalimanı'na iniş yapan turist sayısı 1 Ocak-26 Nisan tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. 26 Nisan'a kadarki süreçte ziyaretçi sayısı Antalya'nın en çok turist ağırladığı yıllardan 2015'i de yakaladı. 2015'in aynı döneminde 1 milyon 98 bin turist gelmişti. Sadece Nisan'a bakıldığında ise geçen yıla göre yüzde 37'lik artış gerçekleşti. Bu ayın ilk haftasında ise yüzde 88'e kadar yükselen rekor artışlar gözlendi. Hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın en önemli iki ana pazarı olan Almanya ve Rusya'dan gelen turist sayısında yüzde 50'nin üzerinde artış görüldü. Mart sonu itibariyle açıklanan verilere göre; Almanya'dan yüzde 76, Rusya'dan ise yüzde 51 düzeyinde artış gerçekleşti.
1 milyonu devirdi
Antalya, 4 ayda 1 milyon turist barajını aştı. Rus ve Alman turist sayısında sevindirici rakamların görüldüğü Antalya turizminde, 27 Nisan itibariyle geçen yıla göre yüzde 41’lik artış yakalandı
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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