Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin ve Resmi Gazete'de yayımlanan memura lojman satışı hakkında tebliğin ardından memurlar harekete geçti. Tebliğe göre satışa çıkarılan lojmanları peşin fiyatı üzerinden yüzde 10 indirimli alabilecek olan memurlar, istedikleri takdirde 48 aya varan taksit imkanından yararlanabilecek. Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre lojman satışı için kararı, lojmanın sahibi olan kamu kurum ve kuruluşu verecek. Lojmanda oturmakta olan memurun önceliği olacak. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar hariç, satışa konu 50 bin lojman bulunuyor. Talep üzerine ihaleye çıkılacağı ve oluşan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alım hakkının ilk olarak memura verileceği belirtiliyor. Eğer memur, taksitle ödemek isterse yüzde 25'i peşin, 48 ay taksitle alabilecek. Ayrıca memurlar, banka kredisi de kullanabilecek.
Memura lojman müjdesi
50 bin lojman satışa çıkacak, öncelik memurun olacak. Memur indirimli olarak evlere kavuşacak
Etiketler: Memurlar , Resmi Gazete , Maliye Bakanlığı , lojman
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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