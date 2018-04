Kartal’a yeni frekans

Grubu'nun gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren markası AND Gayrimenkul, yeni konut projesi'ın ilk etabını satışa sundu., eski fabrika arazilerinden biri üzerinde yükselecek olan proje; AND Frekans 215, AND Frekans 156 ve ve AND Frekans 42 olmak üzereoluşuyor. İlk aşamada satışa sunulan AND Frekans 215'te 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. 1+1 dairelerin KDV hariçsatışa sunulduğu projedeavantajı bulunuyor. Şirket bünyesinde 100'den fazla ödeme seçeneğiyle vadelendirilen daireler için anlaşmalı bankalardan 60 ayda, 120 ayda yüzde 1.09 faiz oranıyla kredi kullanmak mümkün., günümüzde insanların yaşam alanlarında mahremiyeti ön planda tutarken, komşularıyla aynı frekansta olmak ve ortak alanlarda sosyalleşmek istediğini belirterek, "Bu yüzden, her bir dairesinde farklı hayatlar yaşansa da ortak bir frekansta buluşmayı vadettiğimiz projemizin adını" dedi. E-5'in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde yer alan AND Frekans'ınmanzarasıyla öne çıktığını kaydeden Usta, projenin toplamve alternatif bir sokaktan oluştuğunu söyledi.AND Frekans'ın' konseptiyle tasarlandığını kaydeden Usta, şunları söyledi: Paylaşım ekonomisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan '' kavramı Türkiye gayrimenkul sektöründe ilk kez AND Frekans 215'de hayata geçiyor. Buna göre, AND Frekans 215'te yılda 1 kez kullanılan matkaptan, sadece misafir geldiğinde ihtiyaç duyulan sandalyeye; yaz aylarında kullanılan bisikletten her gün kullanılmayan çamaşır makinesine ve elektirik süpürgesine kadar. Ayrıca otomobili olmayanlar otoparklarını, ihtiyaç duymayanlar depolarını ihtiyacı olan diğer daire sahiplerine kiralayabilecek. Bu kiralamadan." Projedeki oyun odası, cep sineması, müzik ve hobi atölyelerinin de saatlik kiralanabileceğini ifade eden, fitness, kütüphane, sauna, buhar banyosu, kütüphane gibi alanların ise ortak alanlar olarak kurgulandığını ifade etti.■ Mimari tasarımını TAGO Architecs'in üstlendiği AND Frekans, retro-modern bir yaklaşımla geliştirildi. Dairelerde optimum metrekare kulla nımı sağlamak için kalorifer petekleri ortadan kaldırılırken sürgülü kapılarla atıl alan oluşumunun önüne geçildi. AND Frekans'ın tam ortasında alternatif bir sokağa yer verilirken binaların çatısı, yeşil çatı olarak tasarlandı. 80 metre yükseklikteki çatılarda seyir terası, serinleme havuzu, pergolalar ve ekip biçme alanlarına yer verildi.