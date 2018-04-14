Kartal’a yeni frekans

Anadolu Grubu'nun gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren markası AND Gayrimenkul, yeni konut projesi AND Frekans'ın ilk etabını satışa sundu. İstanbul Kartal'da, eski fabrika arazilerinden biri üzerinde yükselecek olan proje; AND Frekans 215, AND Frekans 156 ve ve AND Frekans 42 olmak üzere 3 farklı etaptan oluşuyor. İlk aşamada satışa sunulan AND Frekans 215'te 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. 1+1 dairelerin KDV hariç 309 bin liradan satışa sunulduğu projede yüzde 1 KDV avantajı bulunuyor. Şirket bünyesinde 100'den fazla ödeme seçeneğiyle vadelendirilen daireler için anlaşmalı bankalardan 60 ayda yüzde 0.99, 120 ayda yüzde 1.09 faiz oranıyla kredi kullanmak mümkün. AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta, günümüzde insanların yaşam alanlarında mahremiyeti ön planda tutarken, komşularıyla aynı frekansta olmak ve ortak alanlarda sosyalleşmek istediğini belirterek, "Bu yüzden, her bir dairesinde farklı hayatlar yaşansa da ortak bir frekansta buluşmayı vadettiğimiz projemizin adını AND Frekans koyduk" dedi. E-5'in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde yer alan AND Frekans'ın Marmara Denizi ve Adalar manzarasıyla öne çıktığını kaydeden Usta, projenin toplam 413 konuttan ve alternatif bir sokaktan oluştuğunu söyledi.
KOLEKTİF YAŞAM
AND Frekans'ın 'Kolektif Yaşam Platformu' konseptiyle tasarlandığını kaydeden Usta, şunları söyledi: Paylaşım ekonomisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 'sahip olmak değil, ihtiyaç süresince kullanmak' kavramı Türkiye gayrimenkul sektöründe ilk kez AND Frekans 215'de hayata geçiyor. Buna göre, AND Frekans 215'te yılda 1 kez kullanılan matkaptan, sadece misafir geldiğinde ihtiyaç duyulan sandalyeye; yaz aylarında kullanılan bisikletten her gün kullanılmayan çamaşır makinesine ve elektirik süpürgesine kadar birçok ev aleti, site yönetiminden kiralanabilecek. Ayrıca otomobili olmayanlar otoparklarını, ihtiyaç duymayanlar depolarını ihtiyacı olan diğer daire sahiplerine kiralayabilecek. Bu kiralamadan elde edilen ek bedeller ise aidattan düşülecek." Projedeki oyun odası, cep sineması, müzik ve hobi atölyelerinin de saatlik kiralanabileceğini ifade eden Usta, fitness, kütüphane, sauna, buhar banyosu, kütüphane gibi alanların ise ortak alanlar olarak kurgulandığını ifade etti.
RETRO-MODERN TASARIM
■ Mimari tasarımını TAGO Architecs'in üstlendiği AND Frekans, retro-modern bir yaklaşımla geliştirildi. Dairelerde optimum metrekare kulla nımı sağlamak için kalorifer petekleri ortadan kaldırılırken sürgülü kapılarla atıl alan oluşumunun önüne geçildi. AND Frekans'ın tam ortasında alternatif bir sokağa yer verilirken binaların çatısı, yeşil çatı olarak tasarlandı. 80 metre yükseklikteki çatılarda seyir terası, serinleme havuzu, pergolalar ve ekip biçme alanlarına yer verildi.
YAVUZ KARAMAN
KOLEKTİF YAŞAM
AND Frekans'ın 'Kolektif Yaşam Platformu' konseptiyle tasarlandığını kaydeden Usta, şunları söyledi: Paylaşım ekonomisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 'sahip olmak değil, ihtiyaç süresince kullanmak' kavramı Türkiye gayrimenkul sektöründe ilk kez AND Frekans 215'de hayata geçiyor. Buna göre, AND Frekans 215'te yılda 1 kez kullanılan matkaptan, sadece misafir geldiğinde ihtiyaç duyulan sandalyeye; yaz aylarında kullanılan bisikletten her gün kullanılmayan çamaşır makinesine ve elektirik süpürgesine kadar birçok ev aleti, site yönetiminden kiralanabilecek. Ayrıca otomobili olmayanlar otoparklarını, ihtiyaç duymayanlar depolarını ihtiyacı olan diğer daire sahiplerine kiralayabilecek. Bu kiralamadan elde edilen ek bedeller ise aidattan düşülecek." Projedeki oyun odası, cep sineması, müzik ve hobi atölyelerinin de saatlik kiralanabileceğini ifade eden Usta, fitness, kütüphane, sauna, buhar banyosu, kütüphane gibi alanların ise ortak alanlar olarak kurgulandığını ifade etti.
RETRO-MODERN TASARIM
■ Mimari tasarımını TAGO Architecs'in üstlendiği AND Frekans, retro-modern bir yaklaşımla geliştirildi. Dairelerde optimum metrekare kulla nımı sağlamak için kalorifer petekleri ortadan kaldırılırken sürgülü kapılarla atıl alan oluşumunun önüne geçildi. AND Frekans'ın tam ortasında alternatif bir sokağa yer verilirken binaların çatısı, yeşil çatı olarak tasarlandı. 80 metre yükseklikteki çatılarda seyir terası, serinleme havuzu, pergolalar ve ekip biçme alanlarına yer verildi.
YAVUZ KARAMAN
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