;
Yol Durumu
  1. Polise düşük faizli kredi
  2. Dizilere 2 milyon lira

Vestel’e iki ödül

Vestel’e iki ödül
Vestel Elektronik, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarının başında gelen Red Dot Product Design Award'dan ( Ürün Tasarımı Ödülü) iki ödül aldı. Vestel'in Borderless TV 65560 ve ERA RC43135 uzaktan kumandası 'TV & Home Entertainment' (TV ve ev eğlencesi) kategorisinde ödül aldı. 'in iki ürünle ödül kazandığı yarışmaya 59 ülkeden, 48 kategoride ürün tasarımı katıldı. En yüksek tasarım kalitesi ve inovasyon derecesine sahip ürünler ödüllendirildi. Ödüller 9 Temmuz'da Essen'de törenle sahiplerine verilecek.
Etiketler: , ,
  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ