Vestel Elektronik, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarının başında gelen Red Dot Product Design Award'dan (Red Dot Ürün Tasarımı Ödülü) iki ödül aldı. Vestel'in Borderless TV 65560 ve ERA RC43135 uzaktan kumandası 'TV & Home Entertainment' (TV ve ev eğlencesi) kategorisinde ödül aldı. Vestel Elektronik'in iki ürünle ödül kazandığı yarışmaya 59 ülkeden, 48 kategoride ürün tasarımı katıldı. En yüksek tasarım kalitesi ve inovasyon derecesine sahip ürünler ödüllendirildi. Ödüller 9 Temmuz'da Almanya Essen'de törenle sahiplerine verilecek.
Vestel’e iki ödül
Etiketler: Vestel Elektronik , Red Dot , Almanya
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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