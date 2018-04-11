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da hileye geçit yok

Gıdada hileye geçit yok
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde yürütülen ve halk sağlığını yakından ilgilendiren güvenli denetimleri, 15 yılda 25 kat artarak 2017'de 1 milyon 13 bine yükseldi. Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbarlar ve denetimler doğrultusunda geçen yıl toplum sağlığını tehdit eden yaklaşık 17 bin firmaya 85 milyon 674 bin 181 lira idari para cezası kesildi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, gıdanın üretilmesinden sofralara uzanan süreci yönetmeyi amaçladıklarını söyledi.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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