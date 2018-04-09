Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılandırma kapsamında yılbaşından beri tahsil edilen tutarın 3 milyar 945 milyon lira olduğunu belirterek, "2018 yılı için yeniden yapılandırma kanunları kapsamında tahsil etmeyi beklediğimiz rakamı, ilk 2 taksitte geçtik" dedi. Vatandaşlara teşekkür eden Ağbal, "Bu veri şunu gösteriyor. Ekonomide canlılık devam ediyor, mükelleflerimizin işleri iyi gidiyor. 4 milyar lirayı ilk 3 ayda gelir olarak toplamışız. Bütün yıl için öngördüğümüz rakamın şu anda üstündeyiz" diye konuştu.
Yapılandırmada gelir rekoru
Etiketler: Naci Ağbal , yapılandırm , Maliye
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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