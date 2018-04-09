Girişimcilere 2 milyar TL

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla Hazine Müsteşarlığı'nın girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarmasına imkan sağlayacak Bakanlar Kurulu kararını Başbakanlık'a gönderdik" dedi. Düzenlemeyle girişimcilere 2 milyar liralık kaynağın girişim sermayesi fonları aracılığıyla aktarılacağını bildiren Şimşek, kaynağın 2023'e kadar Müsteşarlık tarafından fonlara taahhütte bulunularak aktarılacağını, 5 yıl içerisinde ülke ekonomisine en az 4 milyar lira tutarında kaldıraç etkisi yaratacağını kaydetti. Şimşek, kaynağın, çarpan etkisi yaratarak, yabancı fonların Türkiye'ye yönelmelerini sağlayacağına da dikkati çekti.