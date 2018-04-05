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Meclis’ten geçen kanunuyla, ın KDV’yi artık her ay yerine 2 ay sonra ödeyeceğini söyleyen Ağbal, ‘KDV’de yeni sisteme geçiyoruz’ dedi

Esnafa 2 kolaylık
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis'ten geçen KDV kanunu ve tecil düzenlemesinin detaylarını açıkladı. kanunuyla esnaf için 2 kolaylık getirildiğine dikkati çeken Ağbal, küçük ın artık her ay yerine 2 ay sonra KDV ödeyeceğini dile getirdi. Ağbal, "İşletmeler, her ay tek tek alış faturalarıyla uğraşmayacak. Esnafa, 'Ödeyeceğiniz KDV'yi hesap ederken indirim olarak yüklendiğiniz KDV'nin ne olduğuna bakmadan bize hasılat üzerinden belli KDV oranında ödeme yapın. Sadece hesaplanan KDV üzerinden yüzde 3, 5, 6 neyse bir rakam ödeyin. İndirimli KDV bakımından gerçekten aldığınız miktar neyse sadece onu kaydedin' diyeceğiz. 'İlave KDV öder miyim?' diye düşünmeyin. Lokantalar, taksiler, berberler bu kapsamda olabilecek" dedi.

MÜŞAVİRE YENİ İŞ
Bakan Ağbal, yeminli mali müşavirlerin yanı sıra 60 bin serbest muhasebeci mali müşavire de KDV iadesi tespit raporu düzenleme imkanı sağladıklarını belirterek, bu konuda Bakanlık tarafından 81 ilde ücretsiz eğitim vereceklerini bildirdi.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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