Esnafa 2 kolaylık

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis'ten geçen KDV kanunu ve tecil düzenlemesinin detaylarını açıkladı. KDV kanunuyla esnaf için 2kolaylık getirildiğine dikkati çeken Ağbal, küçük esnafın artık her ay yerine 2 ay sonra KDV ödeyeceğini dile getirdi. Ağbal, "İşletmeler, her ay tek tek alış faturalarıyla uğraşmayacak. Esnafa, 'Ödeyeceğiniz KDV'yi hesap ederken indirim olarak yüklendiğiniz KDV'nin ne olduğuna bakmadan bize hasılat üzerinden belli KDV oranında ödeme yapın. Sadece hesaplanan KDV üzerinden yüzde 3,5, 6 neyse bir rakam ödeyin. İndirimli KDV bakımından gerçekten aldığınız miktar neyse sadece onu kaydedin' diyeceğiz. 'İlave KDV ödermiyim?' diye düşünmeyin. Lokantalar, taksiler, berberler bu kapsamda olabilecek" dedi.
MÜŞAVİRE YENİ İŞ Bakan Ağbal, yeminli mali müşavirlerin yanı sıra 60 bin serbestmuhasebeci mali müşavire deKDV iadesi tespit raporu düzenleme imkanı sağladıklarını belirterek, bu konuda Bakanlık tarafından 81ilde ücretsiz eğitim vereceklerini bildirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.