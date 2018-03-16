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Vatandaş odaklı vergi geliyor

Vatandaş odaklı vergi geliyor
Maliye Bakanı Naci Ağbal, en geç Nisan ayının sonuna kadar mükellef ve vatandaş odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, vergi uygulamalarında adaleti sağlayan, iktisadi faaliyetleri destekleyen bir Vergi Usul Kanun Tasarısı'nı 'ye getireceklerini bildirdi. Diğer taraftan da gönüllü uyum programlarına rağmen uyum sağlamayanlara yönelik etkin, caydırıcı sistemler getireceklerini dile getiren Ağbal, "Bir taraftan kolaylaştırıcı olacağız ama iade sistemini değiştirdiğimiz için mükellefi çok daha yakından izleyeceğiz" dedi.
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