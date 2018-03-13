Zenginin burcu balık çıktı

Türkiye'ninen zenginleri 100listesinde, balık burcu olanlar varlıkları ve sayıları ile diğer burçlara fark attı. Forbes'un hazırladığı 'En zengin 100' listesinde 16 kişiyle yer alan balık burçlarını, 10'ar kişiyle koçve oğlak burcu olanlar izledi. Akrep, kova ve aslan burçları 8 kişiden, başak ve terazi burçlarındaki zenginler ise 7 kişiden oluştu. 6'şar kişi yengeç ve ikizler burcuyken, boğa burcu zenginleri 5, yay burcu zenginleri ise 4 kişiden oluştu. Servet sıralamasında da balıklar ipigöğüsledi. Balık burçları toplam servetten yüzde 14.8 pay aldı. Toplam servetleri de yaklaşık 18 milyardolar oldu. Koç burcu zenginlerinin payı ise yüzde 10.9 olarak gerçekleşti.
ALİ AĞAOĞLU
BALIK:16 kişi, servet 17 milyar 950 milyon dolar. Suzan Sabancı Dinçer, Ferit Şahenk, Ali Ağaoğlu, Yalçın Sabancı. KOÇ: 10 kişi, servet 13 milyar 250 milyon dolar. Murat Ülker, Ömer Koç, Nihat Özdemir, Aziz Torun. OĞLAK: 10 kişi, servet 6 milyar 700 milyon dolar. Sevil Sabancı, Ali Ülker. KOVA: 8 kişi, servet 9 milyar 75 milyon dolar. Filiz Şahenk, Nazif Günal, İnan Kınanç. ASLAN: 8 kişi, servet 9 milyar 300 milyon dolar. Hamdi Akın, Lucien Arkas, Sezai Bacaksız. AKREP:8kişi, servet 6 milyar 925 milyon dolar. Bülent Eczacıbaşı, Murat Vargı, Dilek Sabancı. BAŞAK:7 kişi, 10 milyar 50 milyon dolar. Hüsnü Özyeğin, Semahat Arsel, A. Nazif Zorlu, Ali Metin Kazancı. TERAZİ:7 kişi, 9 milyar 525 milyon dolar. Rahmi Koç, Erman Ilıcak, Nezih Barut. İKİZLER:6 kişi, servet 9 milyar 200 milyon dolar. Suna Kıraç, Faruk Eczacıbaşı, Sinan Tara, Emine Kamışlı. YENGEÇ: 6 kişi, 4 milyar 950 milyon dolar. Mehmet Cengiz, Tuncay Özilhan. BOĞA:5 kişi, servet 5 milyar 125 milyon dolar. Şarık Tara, Ünal Aysal, Ethem Sancak. YAY: 4 kişi, servet 2 milyar 675 milyon dolar. Demet Sabancı Çetindoğan, Ömer Sabancı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.