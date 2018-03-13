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Zenginin burcu balık çıktı

’nin en zengin 100 isminin 16’sı balık, 10’u ise koç burcu. Balıklar 18 milyar dolarlık servetle de ilk sırada

Zenginin burcu balık çıktı
Türkiye'nin en zenginleri 100 listesinde, balık burcu olanlar varlıkları ve sayıları ile diğer burçlara fark attı. Forbes'un hazırladığı 'En zengin 100' listesinde 16 kişiyle yer alan balık burçlarını, 10'ar kişiyle koç ve oğlak burcu olanlar izledi. Akrep, kova ve aslan burçları 8 kişiden, başak ve terazi burçlarındaki zenginler ise 7 kişiden oluştu. 6'şar kişi yengeç ve ikizler burcuyken, boğa burcu zenginleri 5, yay burcu zenginleri ise 4 kişiden oluştu. Servet sıralamasında da balıklar ipi göğüsledi. Balık burçları toplam servetten yüzde 14.8 pay aldı. Toplam servetleri de yaklaşık 18 milyar dolar oldu. Koç burcu zenginlerinin payı ise yüzde 10.9 olarak gerçekleşti.


ALİ AĞAOĞLU

BALIK: 16 kişi, servet 17 milyar 950 milyon dolar. , , Ali Ağaoğlu, Yalçın Sabancı.
KOÇ: 10 kişi, servet 13 milyar 250 milyon dolar. , Ömer Koç, , .
OĞLAK: 10 kişi, servet 6 milyar 700 milyon dolar. Sevil Sabancı, Ali Ülker.
KOVA: 8 kişi, servet 9 milyar 75 milyon dolar. Filiz Şahenk, Nazif Günal, İnan Kınanç.
ASLAN: 8 kişi, servet 9 milyar 300 milyon dolar. Hamdi Akın, Lucien Arkas, Sezai Bacaksız.
AKREP: 8 kişi, servet 6 milyar 925 milyon dolar. , Murat Vargı, Dilek Sabancı.
BAŞAK: 7 kişi, 10 milyar 50 milyon dolar. Hüsnü Özyeğin, Semahat Arsel, A. Nazif Zorlu, Ali Metin Kazancı.
TERAZİ: 7 kişi, 9 milyar 525 milyon dolar. Rahmi Koç, Erman Ilıcak, Nezih Barut.
İKİZLER: 6 kişi, servet 9 milyar 200 milyon dolar. Suna Kıraç, , Sinan Tara, Emine Kamışlı.
YENGEÇ: 6 kişi, 4 milyar 950 milyon dolar. Mehmet Cengiz, .
BOĞA: 5 kişi, servet 5 milyar 125 milyon dolar. Şarık Tara, , .
YAY: 4 kişi, servet 2 milyar 675 milyon dolar. , Ömer Sabancı.
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