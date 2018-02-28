Hedef 5G’de öncü olmak

Ulaştırma BakanıAhmet Arslan, en büyükhedefin 2020 yılında 5G'yegeçmek olduğunu belirterek,"Hedefimiz, bununla da yetinmeyipstandartların belirlenmesidahil bu işin öncülüğünüyapmak" dedi. Barselona'dadüzenlenen GSMA MobilDünya Kongresi 2018'desektör temsilcileriyle bir arayagelen Arslan, Türkiye'nin enücra noktasındaki kırsal kesimlerdahil, vatandaşa hizmetgötürmek adına gayret gösterdiklerinielde ettikleri verileri,insanlığın hayrına kullanmakiçin çalıştıklarını belirtti.
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