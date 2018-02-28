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Hedef 5G’de öncü olmak

Hedef 5G’de öncü olmak
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, en büyük hedefin 2020 yılında 5G'ye geçmek olduğunu belirterek, "Hedefimiz, bununla da yetinmeyip standartların belirlenmesi dahil bu işin öncülüğünü yapmak" dedi. Barselona'da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018'de sektör temsilcileriyle bir araya gelen Arslan, 'nin en ücra noktasındaki kırsal kesimler dahil, vatandaşa hizmet götürmek adına gayret gösterdiklerini elde ettikleri verileri, insanlığın hayrına kullanmak için çalıştıklarını belirtti.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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