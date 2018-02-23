64 milyonluk çeyiz desteği

Bankada 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara verilen çeyiz desteği artıyor. Maksimum destek 7 bin 500 liraya çıkıyor. Bu düzenlemeyle devlet 64 milyon liralık ek ödeme yapacak
Hükümet, evlenecek gençlere çeyiz desteğini artırıyor. Meclis'teki torba yasayla bankada3-5 yıl birikim yapıp27 yaşından önce ilkevliliklerini yapanlara verilen devlet katkısı artacak. Azami yüzde 20 olan devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılacak. Maksimum devlet katkısı tutarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Bu düzenlemenin devlete getirdiği ilave maliyet 64 milyonlira olacak. İşte çeyiz hesabıyla ilgili bilinmesi gerekenler:
● Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da yurt içi şubelerden olmak koşuluyla çeyiz hesabı açabiliyor. ● Çeyiz hesabı açtıranların ya aylık ya da 3 aylık şeklinde düzenli para yatırması gerekiyor. ● Ödemeyi aylık yapanlar en az 125, en fazla bin 254 lira yatırabiliyor. Çeyiz hesabı açtıranlar bir kez 18 bin 822 liraya kadar para yatırabilir. ● Devlet katkısı almak için evlendikten sonra 6 ay içinde evlilik cüzdanıyla bankaya başvuru gerekiyor.
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