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64 milyonluk çeyiz desteği

3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara verilen çeyiz desteği artıyor. destek 7 bin 500 liraya çıkıyor. Bu düzenlemeyle devlet 64 milyon liralık ek ödeme yapacak

64 milyonluk çeyiz desteği
Hükümet, evlenecek gençlere çeyiz desteğini artırıyor. Meclis'teki torba yasayla 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara verilen devlet katkısı artacak. Azami yüzde 20 olan devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılacak. devlet katkısı tutarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Bu düzenlemenin devlete getirdiği ilave maliyet 64 milyon lira olacak. İşte çeyiz hesabıyla ilgili bilinmesi gerekenler:

● Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da yurt içi şubelerden olmak koşuluyla çeyiz hesabı açabiliyor.
● Çeyiz hesabı açtıranların ya aylık ya da 3 aylık şeklinde düzenli para yatırması gerekiyor.
● Ödemeyi aylık yapanlar en az 125, en fazla bin 254 lira yatırabiliyor. Çeyiz hesabı açtıranlar bir kez 18 bin 822 liraya kadar para yatırabilir.
● Devlet katkısı almak için evlendikten sonra 6 ay içinde evlilik cüzdanıyla bankaya başvuru gerekiyor.
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