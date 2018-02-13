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kirliliği bitirecek

Çamlıca kulesi kirliliği bitirecek
Büyük Çamlıca tepesinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direklerinin kaldırılması ve sayısal yayına geçişi sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca'da yapımına başlanan tek anten kulesi bitiyor. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Hedefimiz, kulenin bu sene açılması" dedi. 369 metre olacak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi, Paris'in simgesi 300 metrelik Eyfel Kulesi'ni de gölgede bırakacak. Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 595 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule 'un simgelerinden olacak.
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