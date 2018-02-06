Zam şampiyonu salatalık

Ocak'ta Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1.02,Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0.99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10.35, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 12.14 oldu. Ana harcama grupları itibarıyla Ocak'ta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.96 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Ev eşyasında yüzde 2.44, sağlıkta yüzde 2.42, konutta yüzde 2.34, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.67 artış yaşandı. Ocak'ta en yüksek fiyat artışı yüzde25.11 ile salatalıkta oldu.
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