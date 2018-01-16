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Desteğe denetim

Desteğe denetim
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, tarımsal desteklere ilişkin, "Bakanlık olarak desteklerin yerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin çok büyük kontrollerimiz olacak. Eğer verdiğimiz destekler yanlış yerlere gittiyse onun parasını il müdüründen alırım. Çünkü bu paralarda tüyü bitmemiş yetimlerin ve 80 milyonun hakkı var" diye konuştu.
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