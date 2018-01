Zamlı maaşlar hesapta

9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile 2 milyon memur emeklisi vebeklediği zam an geldi. Ocak zamları, yarından itibaren hesaplara yatıyor. Yarın memurlar maaşlarını alırken emekliler, ayın 29'una kadar yeni maaşlarına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri , her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. 2017'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Böyleceemeklilerinin Ocak zammıoldu. Bu ayın 3'ünde zam oranlarını öğrenen emekliler, önümüzdeki haftadan itibaren de buna göre hesaplanan yeni maaşlarını almaya başlayacak.Emekliler, maaş ödeme günlerinde zamlı paralarına kavuşacak. Memur emeklileri ise bu ayın içinde açıklanacak takvime göre zam farklarını hesaplarında görecek. Memurlar ise yarından itibaren yeni maaşlarını hesaplarından çekebilecek. Öte yandan emeklilerin zamlı maaş miktarları ve ek ödeme rakamları SGK hesaplamaları yaparak emeklilerin yeni maaşlarını böyşlece kendilerine duyurmuş oldu. E-devlet sistemine giren emeklilerbölümünden bu ay alacakları yeni maaşlarını görebilecek. Memurlar da Maliye Bakanlığı 'nın sitesinden bilgilerini girerek yeni maaşlarını öğrenebiliyor.Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödemeilave ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşınoranında ek ödeme alıyor. Bu ay maaşlar arttığı için emeklilerin aldığı ek ödeme de yükseldi. Aralık ayında çıplak maaşı 2000 lira olan bir emekli 80 lira da ek ödeme alıyordu. Yeni zamla birlikte bu emeklinin çıplak maaşıek ödemesi de 84,55 liraya yükseldi. Bu emeklimizin banka ya yatan 2.080 lira maaşı daliraya çıktı.