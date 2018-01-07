Zamlı maaşlar yatıyor

12 milyon emekli ile 3 milyon memurun alacağı yeni maaşlar bu ay hesaplarda olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 15’inden sonra zamlı maaş alacak. Memur emeklileri ayrıca fark alacak. Memurlar ise 15 Ocak’ta yeni maaşlarına kavuşacak
Yaklaşık 12 milyon emekliile 3 milyon memurun bu yılın ilk6 ayında alacakları zamlı maaşlarbelli oldu. 3 Ocak'ta açıklananenflasyon verileri ile zam oranlarıda ortaya çıkmış oldu. Buna göreSSK ve Bağ-Kur emeklilerininmaşları ilk altı ay için yüzde 5.69oranında artırıldı. Çıplak maaşayapılan bu zammın ardından ortayaçıkan rakama bir de yüzde 4 eködeme (vergi iadesi) eklendi.Böylece bulunan zamlı maaşhesaplara yatacak. Memurlarve memur emeklileri ise toplusözleşmeden kaynaklanan yüzde4 zamları maaşlarında görecek.Ayrıca enflasyon bu oranın üzerindeçıkmasıyla yüzde 1.69 oranındafarka da kavuşmuş oldular.
NE ZAMAN YATIRILACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'taalacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Yüzde4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak.
NASIL HESAPLANIYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim kadar oluyor. Yılın ilk 6 ayındaki son endeks (Haziran 2017) 309,78 oldu. Aralık endeksi ise 327,41 olarak gerçekleşti. Aradaki değişim ise yüzde 5.69 oldu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam olarak verilecek. Emeklilerin çıplak maaşına ayrıca yüzde 4 ek ödeme eklenerek bankaya yatırılıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 4 zam alacak. 6 aylık enflasyon Temmuz 2017'de aldıkları yüzde 4'lük zamdan yüksek çıktığı için aradaki fark da ödenecek. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına önce yüzde 1.69'luk artış yapılıyor. Çıkan rakama yüzde 4 zam ekleniyor ve bu yılın ilk 6 ayında alacakları çıplak maaş elde ediliyor.
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