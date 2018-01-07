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lı maaşlar yatıyor

12 milyon emekli ile 3 milyon memurun alacağı yeni maaşlar bu ay hesaplarda olacak. ayın 15’inden sonra lı maaş alacak. Memur emeklileri ayrıca fark alacak. Memurlar ise 15 Ocak’ta yeni maaşlarına kavuşacak

Zamlı maaşlar yatıyor
Yaklaşık 12 milyon emekli ile 3 milyon memurun bu yılın ilk 6 ayında alacakları lı maaşlar belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileri ile zam oranları da ortaya çıkmış oldu. Buna göre nin maşları ilk altı ay için yüzde 5.69 oranında artırıldı. Çıplak maaşa yapılan bu zammın ardından ortaya çıkan rakama bir de yüzde 4 ek ödeme (vergi iadesi) eklendi. Böylece bulunan zamlı maaş hesaplara yatacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 4 zamları maaşlarında görecek. Ayrıca enflasyon bu oranın üzerinde çıkmasıyla yüzde 1.69 oranında farka da kavuşmuş oldular.


NE ZAMAN YATIRILACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak.


NASIL HESAPLANIYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim kadar oluyor. Yılın ilk 6 ayındaki son endeks (Haziran 2017) 309,78 oldu. Aralık endeksi ise 327,41 olarak gerçekleşti. Aradaki değişim ise yüzde 5.69 oldu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam olarak verilecek. Emeklilerin çıplak maaşına ayrıca yüzde 4 ek ödeme eklenerek bankaya yatırılıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 4 zam alacak. 6 aylık enflasyon Temmuz 2017'de aldıkları yüzde 4'lük zamdan yüksek çıktığı için aradaki fark da ödenecek. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına önce yüzde 1.69'luk artış yapılıyor. Çıkan rakama yüzde 4 zam ekleniyor ve bu yılın ilk 6 ayında alacakları çıplak maaş elde ediliyor.
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