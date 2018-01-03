Yeni yıla telefon elimizde girdik

Yeni yıla girerken cep telefonlarımızı ellerimizden düşürmedik. Turkcell'liler, 31 Aralık 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan 48 saatlik sürede 7.6 milyon GB'ın üzerinde data kullanarak son zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Yılbaşı ve yeni yılın ilk günü boyunca 634 milyon dakika konuşan Turkcell'liler, 327 milyonSMS gönderdi. Vodafone'lular da 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak2018 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 412 milyon dakika konuştu, 179 milyon SMS gönderdi ve 4.5milyon GB mobil internet kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.