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a telefon elimizde girdik

Yeni yıla telefon elimizde girdik
Yeni yıla girerken cep telefonlarımızı ellerimizden düşürmedik. Turkcell'liler, 31 Aralık 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan 48 saatlik sürede 7.6 milyon GB'ın üzerinde data kullanarak son zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Yılbaşı ve ın ilk günü boyunca 634 milyon dakika konuşan Turkcell'liler, 327 milyon SMS gönderdi. Vodafone'lular da 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 412 milyon dakika konuştu, 179 milyon SMS gönderdi ve 4.5 milyon GB mobil internet kullandı.
Etiketler:
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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