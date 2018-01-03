Orduya 43 bin kişi alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kaliteli, eğitimli ve milli duyarlılığı yüksek personel kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından yürütülen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu yıl 42 bin 938 personel alınacak. Bunların 3 bin 755'ini subay, 5 bin 375'ini astsubay, 13 bin 213'ünü uzman erbaş ve 20 bin 595'ini sözleşmeli erbaş ve erler oluşturacak. Bu arada kışladaki askerin daha sağlıklı beslenmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda Bakanlığı arasında protokol imzalanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.