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Orduya 43 bin kişi alınacak

Orduya 43 bin kişi alınacak
Milli Savunma Bakanlığı, 'ne kaliteli, eğitimli ve milli duyarlılığı yüksek personel kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından yürütülen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu yıl 42 bin 938 personel alınacak. Bunların 3 bin 755'ini subay, 5 bin 375'ini astsubay, 13 bin 213'ünü uzman erbaş ve 20 bin 595'ini sözleşmeli erbaş ve erler oluşturacak. Bu arada kışladaki askerin daha sağlıklı beslenmesi için ile Gıda Bakanlığı arasında protokol imzalanacak.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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