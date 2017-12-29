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Tazminata hızlı çözüm

Tazminata hızlı çözüm
İşçi ve işveren arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai gibi anlaşmazlıkların çözümünde 1 Ocak 2018'den itibaren yeni dönem başlıyor. Yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek düzenlemeyle, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, ya başvurulmuş olması dava şartı olacak. İşçi ve işveren arabulucuya gitmeden dava açamayacak. Arabulucuda anlaşma sağlanamaması durumunda dava açılabilecek.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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