Tazminata hızlı çözüm

İşçi ve işveren arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai gibi anlaşmazlıkların çözümünde 1Ocak 2018'den itibaren yeni dönem başlıyor. Yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek düzenlemeyle, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ileişe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak. İşçi ve işveren arabulucuya gitmeden dava açamayacak. Arabulucuda anlaşma sağlanamaması durumunda dava açılabilecek.
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