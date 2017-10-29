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Kırmızı tehlike

in ateşini yükseltti. Pazarda geçen hafta kilosu 2 ile 3 lira arasında satılan domatesin fiyatı 7 liraya çıktı

Kırmızı tehlike
Geçen haftaya kadar 2 ila 3 lira arasında satışa sunulan , 7 liraya kadar çıktı. Domatesin yükselmesinden dolayı vatandaşlar, mevsim sebzelerine yöneldi. Tarladan 1 liraya satmakta zorlandığı domatesin 5 ila 7 liraya satılması vatandaşın tepkisine sebep oldu. Pazarcı esnafı, domates ının artması ve mevsiminin geçmesinin fiyatları yükselttiğini söyledi.

SEBZELER LÜKS OLDU
Domatesin halde 4 lira olduğunu belirten pazarcı Sabri Parlakoğlu, "Yarın domatesin kilosu daha da artacaktır. Tarla domatesi bitti. Artık sadece Antalya'dan domates geliyor. Çeri domatesi 7 lira, diğer domates 5 lira oldu. Birbirleriyle yarışıyorlar. Vatandaş 5 lira deyince bırakıp gidiyor. İhracat olduğu sürece bu fiyatlar artacaktır. Bugün 5 lira ise 2 gün sonra 7 lira olacak. Artık vatandaş ıspanak, brokoli, pırasa, kelem gibi sebzelere yöneliyor. Patlıcan, fasulye, dolma gibi sebzeler ise lüks oldu. Ama eskiden böyle değildi. Her şey mevsiminde yeniyordu. Kimse fiyatlar artıyor diye kızmasın" dedi.
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