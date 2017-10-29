Kırmızı tehlike

Geçen haftaya kadar 2 ila 3 liraarasında satışa sunulan domates, 7liraya kadar çıktı. Domatesin yükselmesindendolayı vatandaşlar,mevsim sebzelerine yöneldi. Tarladan1 liraya satmakta zorlandığıdomatesin 5 ila 7 liraya satılmasıvatandaşın tepkisine sebep oldu.Pazarcı esnafı, domates ihracatınınartması ve mevsiminin geçmesininfiyatları yükselttiğini söyledi.
SEBZELER LÜKS OLDU
Domatesin halde 4 lira olduğunu belirten pazarcı Sabri Parlakoğlu, "Yarın domatesin kilosu daha da artacaktır. Tarla domatesi bitti. Artık sadece Antalya'dan domates geliyor. Çeri domatesi 7 lira, diğer domates 5 lira oldu. Birbirleriyle yarışıyorlar. Vatandaş 5 lira deyince bırakıp gidiyor. İhracat olduğu sürece bu fiyatlar artacaktır. Bugün 5 lira ise 2 gün sonra 7 lira olacak. Artık vatandaş ıspanak, brokoli, pırasa, kelem gibi sebzelere yöneliyor. Patlıcan, fasulye, dolma gibi sebzeler ise lüks oldu. Ama eskiden böyle değildi. Her şey mevsiminde yeniyordu. Kimse fiyatlar artıyor diye kızmasın" dedi.
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