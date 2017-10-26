Uluslararası bir emlak listeleri veritabanı olan "Point2Homes", dünyanın en pahalı evlerini ortaya çıkarttı. Bu evlerin bazıları yemyeşil bir doğa, bazıları da okyanus manzaralıydı. Ortak özellikleri ise dudak uçuklatan fiyatlarıydı. Milyonerlerin cebine hitap eden dünyanın en pahalı evleri şöyle sıralandı:
Servetlik evler
Dünyanın en pahalı evleri açıklandı. Fiyatlar dudak uçuklattı. Fransa’daki 390 milyon dolarlık konak, rekor kırdı.
Uluslararası bir emlak listeleri veritabanı olan "Point2Homes", dünyanın en pahalı evlerini ortaya çıkarttı. Bu evlerin bazıları yemyeşil bir doğa, bazıları da okyanus manzaralıydı. Ortak özellikleri ise dudak uçuklatan fiyatlarıydı. Milyonerlerin cebine hitap eden dünyanın en pahalı evleri şöyle sıralandı:
Etiketler: ev , Para , Pahalı evler
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Gazete
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