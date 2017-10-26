 ;
Yol Durumu
  1. Gaziye hukuk yardımı

Servetlik ler

Dünyanın en pahalı leri açıklandı. Fiyatlar dudak uçuklattı. Fransa’daki 390 milyon dolarlık konak, rekor kırdı.



Uluslararası bir emlak listeleri veritabanı olan "Point2Homes", dünyanın en pahalı lerini ortaya çıkarttı. Bu evlerin bazıları yemyeşil bir doğa, bazıları da okyanus manzaralıydı. Ortak özellikleri ise dudak uçuklatan fiyatlarıydı. Milyonerlerin cebine hitap eden dünyanın en i şöyle sıralandı:
Etiketler: , ,
  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar