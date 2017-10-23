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na yeni sistem geliyor

Deprem sigortasına yeni sistem geliyor
Başbakan Yardımcısı , "nın tüm ülkeyi kapsayacak seviyeye çıkarılması amacıyla Hazine olarak çalışma başlatıyoruz" dedi. Şimşek, şöyle konuştu: "Düzenli abonelikleri olan tüm ev ve binalara sigorta çağrısında bulunacağız. Mevcut poliçesini yenilemeyenleri uyaracağız. Yaptığımız uyarıya cevap vermeyenler, otomatik sigortalanacak ve prim tahsilatının yapılması için mekanizma tesis edilecek."
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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