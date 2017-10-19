 ;
Yol Durumu
  1. Esnafa ustalık belgesi müjdesi
  2. Yarışa yATırım

Fiyatı yüzde 87 arttı Rusya vizesi çıktı

Fiyatı yüzde 87 arttı Rusya vizesi çıktı
Domateste tarla fiyatı geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 87.5 artarken; Rusya'ya ihracat için tarih belli oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz hafta 80 kuruştan alıcı bulan kırmızı 1.5 liraya, çakır diye tabir edilen ihracatlık domates ise 1 lira 80 kuruşa yükseldi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Soğuk havayla birlikte yaylalarda kırmızı domates azaldı. İç piyasada talep arttığından dolayı, yeşil yani çakır domateslerin de ihracata gitmesinden dolayı fiyatlar yükseldi" dedi. Bu arada Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da domates ithalatının 1 Aralık'ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını belirterek, "Bu konuda mevzuatta bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. İlgili evraklar hazırlanıyor" diye konuştu.
Etiketler:
  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar