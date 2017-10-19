Fiyatı yüzde 87 arttı Rusya vizesi çıktı

Domateste tarla fiyatı geçen haftaya göre yaklaşıkyüzde 87.5 artarken; Rusya'ya ihracat için tarih belli oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz hafta 80 kuruştan alıcı bulan kırmızı domates1.5 liraya, çakır diye tabir edilen ihracatlık domates ise 1 lira 80 kuruşa yükseldi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Soğuk havayla birlikte yaylalarda kırmızı domates azaldı. İç piyasada talep arttığından dolayı, yeşil yani çakır domateslerin de ihracata gitmesinden dolayı fiyatlar yükseldi" dedi. Bu arada RusyaEnerji Bakanı AleksandrNovak da domates ithalatının 1 Aralık'ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını belirterek, "Bu konuda mevzuatta bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. İlgili evraklar hazırlanıyor" diye konuştu.
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