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Altın fırsat kaçmadı

Altın fırsat kaçmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yastık altındaki altınları çıkarın" çağrısı karşılık buldu. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ziraat Bankası'nın 10 günlük talep toplama işlemi tamamlandı. İlk etapta 3 binden fazla vatandaş yastık altındaki yarım ton altınını sisteme kazandırdı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Tahminlere göre 100 milyar doları bulan bir altın stoğu var. Bu yastık altında bir yerlerde atıl duruyor. Getirin bunu sisteme koyun hem siz hem ekonomi kazansın diyoruz" dedi. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası 2-27 Ekim arasında 81 ilde 4 ayrı etapta gerçekleştiriliyor. 9-13 Ekim tarihlerini kapsayan ikinci etap talep toplama işlemleri de sürüyor.

Hazal ATEŞ
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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