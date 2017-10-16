Altın fırsat kaçmadı

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın "Yastık altındakialtınları çıkarın" çağrısı karşılıkbuldu. Altın tahvili ve altına dayalıkira sertifikası programına vatandaşlarbüyük ilgi gösterdi. Ziraat Bankası'nın10 günlük talep toplamaişlemi tamamlandı. İlk etapta 3 bindenfazla vatandaş yastık altındakiyarım ton altınını sisteme kazandırdı.Başbakan Yardımcısı MehmetŞimşek, "Tahminlere göre 100milyar doları bulan bir altın stoğuvar. Bu yastık altında bir yerlerdeatıl duruyor. Getirin bunu sistemekoyun hem siz hem ekonomi kazansındiyoruz" dedi. Altın tahvili ve altınadayalı kira sertifikası 2-27 Ekimarasında 81 ilde 4 ayrı etapta gerçekleştiriliyor.9-13 Ekim tarihlerinikapsayan ikinci etap talep toplamaişlemleri de sürüyor.
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