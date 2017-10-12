En yüksek tutarlı ihraç

VAKIF Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin kaynak kuruluşu olduğu, 200 milyonTL tutarındaki ilk ve en yüksek tutarlı özel sektör kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile bir ve iki yıl vadeli 100'ermilyon TL'lik iki ayrı dilimde gerçekleştirilen ihracın satışı, aynı gün içinde beklenenin üzerinde bir taleple tamamlandı.
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