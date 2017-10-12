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En yüksek tutarlı ihraç

En yüksek tutarlı ihraç
VAKIF Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin kaynak kuruluşu olduğu, 200 milyon TL tutarındaki ilk ve en yüksek tutarlı özel sektör kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile bir ve iki yıl vadeli 100'er milyon TL'lik iki ayrı dilimde gerçekleştirilen ihracın satışı, aynı gün içinde beklenenin üzerinde bir taleple tamamlandı.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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