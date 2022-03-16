YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 📌ÖSYM YÖKDİL/1 SINAV SONUÇ TARİHİ! YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır?

13 Mart tarihinde uygulanan YÖKDİL/1 sınavı için sonuçlar merak ediliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ingilizce sınavı olarak da bilinen YÖKDİL için sonuçların ne zaman açıklanacağı ve puan hesaplama işlemleri araştırılıyor. Peki; YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM YÖKDİL/1 sınav sonuç tarihi ve diğer detaylar...