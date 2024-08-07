MEB’den sıcak karar; ’Yaz tatili kısalıyor mu?’ sorusu netleşti! Gözler Yusuf Tekin’deydi! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı için çalışma takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından imzalanan genelgeye göre, yeni eğitim yılıyla ilgili detaylar netleşti ve okulların açılacağı tarihler belirlendi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi"ne göre, yeni eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler için mesleki çalışmalar ise 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.