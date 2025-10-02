PODCAST CANLI YAYIN

KASIM ARA TATİLİ 2025 | İlk ara tatil ne zaman? MEB takvimiyle Kasım ara tatili hangi gün başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için açıklanan tatil takvimine odaklandı. Yıl içerisinde iki kez uygulanan ara tatillerin ilki olan Kasım ara tatili tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan resmi takvimle netlik kazandı. Peki öğrenciler bu yıl ne zaman ara tatile girecek? MEB takvimiyle Kasım ara tatili hangi gün başlıyor?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KASIM ARA TATİLİ 2025 | İlk ara tatil ne zaman? MEB takvimiyle Kasım ara tatili hangi gün başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için açıklanan tatil takvimine odaklandı. Yıl içerisinde iki kez uygulanan ara tatillerin ilki olan Kasım ara tatili tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan resmi takvimle netlik kazandı.

AAAA

2025 Kasım Ara Tatili Başlangıç ve Bitiş Tarihi Ne Zaman?

MEB'in yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu yılın ilk ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapma imkanı bulacak.

AAAA

2026 Yarıyıl Tatili Takvimi Nasıl?

Kasım tatilinin ardından öğrenciler bir sonraki uzun tatil için yarıyıl tatilini bekleyecek. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak sömestir tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem dersleri ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

AAAA

Bahar Döneminde İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

2026 yılında ikinci ara tatil ise bahar döneminde yapılacak. 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak olan bu tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte yine yaklaşık 9 gün dinlenme fırsatı elde edecek.

AAAA

Eğitim-Öğretim Yılı Ne Zaman Bitecek?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, ikinci dönem sonunda 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

28 Ekim okullar yarım gün mü? 28 Ekim Salı günü özel sektör, iş yerleri açık mı, tatil mi?28 Ekim okullar yarım gün mü? 28 Ekim Salı günü özel sektör, iş yerleri açık mı, tatil mi?
28 Ekim okullar yarım gün mü? 28 Ekim Salı günü özel sektör, iş yerleri açık mı, tatil mi?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Abluka kırılıyor: Mikeno Gazze sularında! İsrail Sumud Filosu’na saldırdı: 29 Türk alıkonuldu | Başsavcılıktan soruşturma
Türkiye’den İsrail’in yasa dışı terör eylemine sert tepki! "Sumud Filosu'na hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez"
Casper
İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...
Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!
Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar...
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...
İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki resepsiyonda F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"
Gazze'ye yola çıkan Sumud Filosu'ndan Takvim'e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir"
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner'e "kara para" soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı
Başkan Erdoğan TBMM'de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
TAKVİM Galatasaray'ın Liverpool zaferinin perde arkasını sıraladı! Sevgi akıl ve yürek birleşti... Cimbom İngilizler'i dize getirdi
Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: DEM Parti'den İYİ Parti'ye tek tek gitti
CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! "Böyle bir talep beklemiyorduk"