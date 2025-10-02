KASIM ARA TATİLİ 2025 | İlk ara tatil ne zaman? MEB takvimiyle Kasım ara tatili hangi gün başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için açıklanan tatil takvimine odaklandı. Yıl içerisinde iki kez uygulanan ara tatillerin ilki olan Kasım ara tatili tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan resmi takvimle netlik kazandı.