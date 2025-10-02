KASIM ARA TATİLİ 2025 | İlk ara tatil ne zaman? MEB takvimiyle Kasım ara tatili hangi gün başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için açıklanan tatil takvimine odaklandı. Yıl içerisinde iki kez uygulanan ara tatillerin ilki olan Kasım ara tatili tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan resmi takvimle netlik kazandı.
2025 Kasım Ara Tatili Başlangıç ve Bitiş Tarihi Ne Zaman?
MEB'in yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu yılın ilk ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapma imkanı bulacak.
2026 Yarıyıl Tatili Takvimi Nasıl?
Kasım tatilinin ardından öğrenciler bir sonraki uzun tatil için yarıyıl tatilini bekleyecek. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak sömestir tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem dersleri ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.