28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? 28 Ekim 2025 Salı günü özel sektör, iş yerleri açık mı, kapalı mı?

28 Ekim yarım gün mü ve okulların tatil olup olmayacağı gündemde. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Birçok kişi, “28 Ekim okullar, iş yerleri ve özel sektör yarım gün mü?” sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil kapsamında tüm yurtta kutlanacak olan bayram öncesinde, 28 Ekim Salı günü kamu kurumları ve okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İşte son durum.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 16:58

Paylaş





ABONE OL

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı bu sene de coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Çarşamba günü tam gün resmi tatil olurken, bayram öncesi 28 Ekim Salı günü öğleden sonra kamu, okullar ve birçok iş yerinde açık mı yoksa tatil mi olacağı merak ediliyor. Peki 28 Ekim okullar yarım gün mü?

(Takvim Foto Arşiv) CUMHURİYET BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK? Resmi takvime göre 28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil uygulanacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm yurtta resmi tatil olacak.