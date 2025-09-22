HMGS/2 sınavı ne zaman, bu hafta sonu mu yapılacak? HMGS/2 sınav konuları ne, kaç soru sorulacak? Baraj puan kaç?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2025-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile 2025-İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) için takvim netleşti. Hukuk fakültesi mezunlarının ve yurtdışından mezun olup Türkiye'de denklik almış adayların katılmasının zorunlu olduğu HMGS, bu yıl ikinci kez yapılacak.