HMGS/2 sınavı ne zaman, bu hafta sonu mu yapılacak? HMGS/2 sınav konuları ne, kaç soru sorulacak? Baraj puan kaç?

Hangi Derslerden Soru Gelecek?
ÖSYM, sınav kapsamını geniş bir hukuk yelpazesinden oluşturdu. HMGS'de şu derslerden sorular yöneltilecek:
Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı
İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usulü
Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku
Hukuk Yargılama Usulü, İcra ve İflas Hukuku
Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Usulü
İş Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Usul Hukuku
Avukatlık Hukuku
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Türk Hukuk Tarihi
HMGS, avukatlık ve noterlik stajına başlamak isteyenler için zorunlu bir aşama. Ayrıca hakimlik ve savcılık sınavlarına girmek isteyen adayların da bu sınavdan başarılı sayılmaları gerekiyor. Başarı için belirlenen baraj puanı ise 70.