HMGS/2 sınavı ne zaman, bu hafta sonu mu yapılacak? HMGS/2 sınav konuları ne, kaç soru sorulacak? Baraj puan kaç?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) için geri sayım sürüyor. Hukuk alanında görev almayı hedefleyen adayların gireceği sınav 2025 yılının en çok merak edilen sınavlarından biri olarak öne çıkıyor. Başvuruları 13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan HMGS/2, Türkiye genelinde 18 ilde gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi :23 Eylül 2025 , 06:09
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2025-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile 2025-İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) için takvim netleşti. Hukuk fakültesi mezunlarının ve yurtdışından mezun olup Türkiye'de denklik almış adayların katılmasının zorunlu olduğu HMGS, bu yıl ikinci kez yapılacak.

HMGS Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM takvimine göre Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adayların sınav salonlarına en geç 10.00'a kadar giriş yapmış olmaları gerekecek.

Kaç Soru, Kaç Dakika?

HMGS'de adayların karşısına 120 soru çıkacak. Sınav süresi ise 155 dakika olarak belirlendi. Bu süre içerisinde adayların farklı hukuk dallarına ilişkin bilgileri ölçülecek.

Hangi Derslerden Soru Gelecek?

ÖSYM, sınav kapsamını geniş bir hukuk yelpazesinden oluşturdu. HMGS'de şu derslerden sorular yöneltilecek:

Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı

İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usulü

Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku

Hukuk Yargılama Usulü, İcra ve İflas Hukuku

Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Usulü

İş Hukuku, Vergi Hukuku ve Vergi Usul Hukuku

Avukatlık Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Türk Hukuk Tarihi

HMGS, avukatlık ve noterlik stajına başlamak isteyenler için zorunlu bir aşama. Ayrıca hakimlik ve savcılık sınavlarına girmek isteyen adayların da bu sınavdan başarılı sayılmaları gerekiyor. Başarı için belirlenen baraj puanı ise 70.

