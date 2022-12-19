Bolu Valisi Erkan Kılıç, soğuk algınlığı nedeniyle geçen hafta 6 bin öğrencinin okula gitmediğini duyurdu.
TATİL EDİLMESİ ÇOK UGUN DEĞİL
Vali Erkan Kılıç, okulları tatil edecek vaka sayısına ulaşılmadığını belirtti.
Vali Erkan Kılıç, "Kış sezonuna girdiğimiz için hava değişimi var; havalar soğuyor. Griple alakalı artışlar devamlı beklenen bir şey. İlimizde de artış var ama bu artış da azalışa dönmeye başladı.
Öğrencilerden, velilerden sık sık bize okulların tatil edilmesi noktasında talepler geliyor. Bu noktada Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile değerlendirme yaptık. Şu aşamada okulların tatil edilmesinin çok uygun olmadığını, çok ciddi anlamda bir salgının olmadığını, bu konuda beraberce değerlendirme yaptık" dedi.