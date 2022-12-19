ÇOCUKLAR MASKE TAKABİLİR

Vali Kılıç, bazı öğrencilerin de tedbir amaçlı okula gönderilmediğini vurguladı.

Kılıç, "Griple alakalı biliyorsunuz; geçişi için 1 hafta, 10 gün tatil gerekir. Bu da uzun bir süre. Eğitimi de çok olumsuz etkileyecek bir durum. Bu dönemlerde, bu tip hastalıklar nedeniyle gelmeyen öğrenciler olur. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda bizde 47-48 bin öğrencimiz var. Burada da okula gelmeyen 6 bin civarında bir öğrenci var.